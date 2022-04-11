МИНСК, 11 апр — ПРАЙМ. Предприятия белорусского госконцерна "Белнефтехим" в условиях западных санкций диверсифицирует экспортные рынки и делает упор на Россию и страны Азии, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков. ЕС разрабатывает новые антироссийские санкции с "нефтяной опцией"

"Мы меняем свою стратегию, исходя из тех возможностей и ограничений, которые существуют. В частности, мы диверсифицируем рынки, прежде всего, делаем упор на вектор наших ближайших восточных соседей, Российскую Федерацию, Юго-Восточную Азию, страны, которые не поддались санкционной истерии, а также (на те страны – ред.) где наши товары котируются как по качеству, так и по ценовому фактору. Эта стратегия будет продолжена и в дальнейшем", — приводит слова Рыбакова в понедельник агентство Белта.

Он отметил, что концерн и организации отрасли с 2007 года уже подвергались в той или иной степени санкционному давлению. С июня 2021 года это давление в гораздо больших масштабах возобновилось и идет волнами, подчеркнул глава концерна.

Серьезных скачков цен на автомобильное топливо в Белоруссии ожидать не стоит, успокоила заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Светлана Гурина. По ее словам, любые изменения реализуются лишь после проведения мониторинга ситуации на рынке и у потребителей. "Несмотря на все изменения, которые происходят на внешних рынках, наша задача остается прежней — обеспечить белорусских потребителей в необходимом объеме моторным топливом по приемлемым ценам… Серьезных скачков цен ожидать не стоит. Мы плавно, взвешенно корректируем предельный уровень цен", — приводит слова Гуриной агентство Белта.

Зампредседателя концерна также рассказала, что "Белнефтехим" выработал механизм расчета в российских рублях за поставляемую из России нефть.

"Мы такую стратегию реализуем с момента введения первых санкций в отношении концерна "Белнефтехим". Поэтому на сегодняшний день уже выработан и на практике апробирован действенный механизм расчета в национальных валютах. Мы его активно применяем при расчетах за нефть и другое углеводородное сырье с нашими контрагентами. В конечном итоге мы рассчитываем достичь перехода на ценообразование в российских рублях с нашими основными торговыми партнерами", — рассказала она и подчеркнула, что это не только позволит своевременно и безопасно проводить платежи, но также поспособствует минимизации рисков, связанных с курсовыми колебаниями валют и снижением издержек во внешнеторговых операциях.

Гурина выразила уверенность, что в ближайшей перспективе объемы расчетов в национальных валютах с контрагентами из дружественных государств будут возрастать.