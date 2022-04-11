МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям в отношении нефти и газа России, договорились продолжить обсуждение. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза.

"Мы обсудили, прежде всего, как обеспечить эффективность действующих санкций, чтобы избежать пробелов в их исполнении. Но также обсуждали новые шаги, которые мы можем предпринять, включая санкции против нефти и газа. Мы не приняли решений в отношении таких санкций, договорились продолжать обсуждение", — рассказал он.