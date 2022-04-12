МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году, ожидает ее на уровне 66,26 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации.

"Рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в 2022 году пересмотрен в сторону понижения на 0,32 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлой оценкой, до роста на 2,7 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 66,26 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Организация также понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году сразу на 0,5 миллиона баррелей в сутки из-за геополитического фактора и новой волны омикрона в Китае, говорится в апрельском докладе организации.

"Рост спроса на нефть в 2022 году был пересмотрен в сторону понижения на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до среднего уровня в 3,7 миллиона баррелей в сутки, с учетом снижения (прогноза — ред.) по мировому ВВП из-за геополитических событий и влияния на мировой спрос новой волны штамма омикрон в Китае", — сообщается в докладе.

Таким образом, спрос на нефть в мире, по ожиданиям ОПЕК, в 2022 году достигнет 100,5 миллиона баррелей в сутки. Это примерно на 0,3 миллиона баррелей в сутки выше, чем в "доковидном" 2019 году.

Помимо этого, ОПЕК вдвое понизила прогноз на 2022 год по росту добычи нефти и конденсата в России: ожидает увеличения показателя лишь на 0,43 миллиона баррелей в сутки, до 11,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации.

"В 2022 году ожидается рост добычи жидких углеводородов в России на 0,43 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 11,23 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с прошлым месяцем прогноз пересмотрен в сторону понижения на 0,53 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

В мартовском докладе ОПЕК ожидала, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году вырастет на 0,96 миллиона баррелей в сутки, до 11,76 миллиона.

"Однако, стоит отметить, что вокруг прогноза сохраняется сильная неопределенность, учитывая текущие геополитические событии. Оценка добычи по первому кварталу была снижена на 116 тысяч баррелей в сутки из-за меньшей, чем ожидалось ранее, фактической добычи нефти и конденсата в этот период", — также отмечается в докладе.

При этом ОПЕК со ссылкой на предварительные данные Минэнерго РФ сообщает, что добыча нефти и конденсата в России в марте ожидаемо сократилась на 37 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 10,03 миллиона.

Что же касается коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),то в феврале они продолжили снижаться: за месяц они сократились на 22,8 миллиона баррелей и были на 334 миллиона баррелей ниже средних пятилетних значений и на 321 миллион баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК.

"По предварительным данным, общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале сократились на 22,8 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Они составили 2,599 миллиарда баррелей, что на 372 миллиона баррелей ниже аналогичного периода прошлого года, на 334 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня и на 321 миллион баррелей ниже среднего уровня в 2015-2019 годах", — говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.