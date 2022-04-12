МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому нефтеперерабатывающим заводам сохранят выплаты в рамках демпфирующего механизма в случае нестабильного спроса на топливо на бирже, сообщило Минэнерго. ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 году

По налоговому законодательству, сохранение регулярности и равномерности торгов топливом на бирже является условием для получения НПЗ обратного акциза на нефтяное сырье и демпфирующей надбавки. Но даже если производители регулярно ведут поставки и не допускают резких скачков и падений объемов на бирже, а покупатели при этом не приобретают топливо, то это условие нарушается и НПЗ лишаются поддержки.

"Чтобы сохранить выгодность поставок топлива на внутренний рынок в случаях нестабильного спроса со стороны покупателя и не допустить резких скачков цен, правительством было принято решение временно не учитывать с 1 марта 2022 года регулярность закупок топлива со стороны покупателя как критерий для стимулирующих НПЗ выплат", — сообщило министерство.

"Важнейшую поддержку их экономике оказывают выплаты по обратному акцизу на нефтяное сырье и "демпфирующая надбавка". Таким образом, сохранение корректной работы действующих мер поддержки гарантирует стабильное обеспечение внутреннего рынка моторным топливом при сохранении динамики цен в рознице в 2022 году ниже уровня инфляции", — прокомментировал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Минэнерго подчеркнуло, что, несмотря на это послабление, топливо должно продолжать поступать на биржу стабильно и в объеме не менее, чем закреплено приказом ФАС и Минэнерго: 11% от объема производства бензина, 7,5% — дизельного топлива.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.