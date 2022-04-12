МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает роста мировых запасов нефти со второго квартала 2022 года на 0,5 миллиона баррелей в сутки, несмотря на снижение ожиданий по добычи нефти в РФ. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

"Хотя в нашем прогнозе мы снизили ожидания по добыче нефти в России, мы по-прежнему ожидаем, что мировые запасы нефти будут расти в среднем на 0,5 миллиона баррелей в сутки со второго квартала 2022 года до конца 2023 года, что, как мы ожидаем, окажет понижательное давление на цены на нефть. Однако, если сбои в добыче — в России или где-либо еще — будут сильнее, чем мы прогнозируем, цены на нефть будут выше, чем наш текущий прогноз", — говорится в докладе.

ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ ДОБЫЧЕ НЕФТИ В США

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день — до 12,01 миллиона, на следующий год — на 40 тысяч баррелей в день, до 12,95 миллиона баррелей в сутки. Это следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В марте минэнерго повысило прогноз добычи нефти на 2022 год до 12,03 миллиона баррелей в сутки, на 2023 год — до 12,99 миллиона баррелей в сутки.

Оценка добычи нефти в 2021 году была повышена на 10 тысяч баррелей, до 11,19 миллиона баррелей в день.

ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ СЕВЕРОМОРСКОЙ НЕФТИ МАРКИ Brent

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 103,37 доллара за баррель с прежних 105,22 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

EIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на будущий год до 92,57 доллара за баррель с 88,98 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год был понижен до 97,96 доллара за баррель с мартовской оценки в 101,17 доллара, а на 2023 год — повышен до 88,57 доллара за баррель с 84,98 доллара.