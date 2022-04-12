МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российские производители нефтегазового оборудования исполняют контракты, несмотря на санкции, их заказчики сохраняют планы по реализации основных инвестпроектов. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Отрасль нефтегазового машиностроения справляется с возникающими трудностями. Даже в режиме санкций отказов по исполнению контрактов не наблюдается. Более того, компаниями-заказчиками сохраняются планы по реализации основных инвестиционных проектов. Они готовы формировать спрос на создаваемое оборудование", — отметили в министерстве.