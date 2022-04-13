Мировые цены на нефть умеренно растут в среду утром
На 9.32 мск цена июньских фьючерсов на Brent росла до 104,85 доллара за баррель
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают умеренно расти в среду утром. Инвесторы продолжают ожидать срыва части запланированных поставок этого сырья на мировой рынок, чем был вызван ценовой всплеск накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 104,85 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 100,62 доллара.
При этом накануне цены подскочили более чем на 6%. Инвесторы оценивают перспективы проблем с поставками из-за ситуации вокруг Украины, а также увеличения спроса на нефть после снятия ряда ковидных запретов в Китае.
"На наш взгляд, нехватка мировых поставок означает, что цены на нефть остаются высокими, хотя и не ускоряются до новых высоких уровней", — прокомментировал газете Wall Street Journal старший инвестиционный аналитик US Bank Wealth Management Роб Хаворт (Rob Haworth).
https://1prime.ru/energy/20220413/836655162.html
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