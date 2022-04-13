МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают умеренно расти в среду утром. Инвесторы продолжают ожидать срыва части запланированных поставок этого сырья на мировой рынок, чем был вызван ценовой всплеск накануне, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут увеличения запасов нефти в США за неделю

По состоянию на 9.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,2%, до 104,85 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 100,62 доллара.

При этом накануне цены подскочили более чем на 6%. Инвесторы оценивают перспективы проблем с поставками из-за ситуации вокруг Украины, а также увеличения спроса на нефть после снятия ряда ковидных запретов в Китае.

"На наш взгляд, нехватка мировых поставок означает, что цены на нефть остаются высокими, хотя и не ускоряются до новых высоких уровней", — прокомментировал газете Wall Street Journal старший инвестиционный аналитик US Bank Wealth Management Роб Хаворт (Rob Haworth).