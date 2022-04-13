МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) не ждет сильного дефицита на рынке нефти из-за падения добычи в России, так как его сгладят ослабший спрос, стабильный рост добычи ОПЕК+ и стран вне альянса, включая США, а также высвобождение стратегических резервов стран МЭА, говорится в апрельском докладе организации. Эксперт рассказал о трудностях при перенаправлении экспорта нефти в Азию

"Несмотря на перебои с поставками российской нефти, ожидания более низкого спроса, стабильный рост добычи ОПЕК+ наряду с США и другими странами вне альянса, а также обширное высвобождение запасов из стратегических резервов стран МЭА должны избавить рынок от появления сильного дефицита", — сообщается в докладе.

МЭА в частности полагает, что падение добычи нефти в РФ в апреле может составить 1,5 миллиона баррелей в сутки к уровню марта, а в мае ускориться до 3 миллионов из-за сокращения производства российских НПЗ и отказа покупателей от нефти из России.

По оценке агентства, мировая добыча нефти в марте выросла на 450 тысяч баррелей в сутки, до 99,1 миллиона баррелей в сутки. Основными драйверами роста стали страны, не входящие в ОПЕК+.

В целом по году МЭА ожидает роста мировой добычи нефти (без учета России) на 5,5 миллиона баррелей в сутки, из которых 3,5 миллиона баррелей в сутки придется на ОПЕК+, а 2 миллиона — на остальных производителей, из которых 62% роста придется на США.

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ

МЭА полагает, что падение добычи нефти в России в апреле составит 1,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем марта, а в мае ускорится до 3 миллионов баррелей в сутки.

"Пока в апреле добыча снизилась примерно на 700 тысяч баррелей в сутки, по различным сообщениям, против уровня марта, и на данный момент мы полагаем, что потери вырастут в среднем до 1,5 миллиона баррелей в сутки в этом месяце, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают снижать производство, а покупатели — отказываться (от покупки российской нефти — ред.)", — говорится в докладе.

"Начиная с мая, около 3 миллионов баррелей в сутки могут быть остановлены, поскольку добровольное эмбарго со стороны покупателей проявится в полной мере", — добавляет агентство. МЭА при этом отмечает, что данный прогноз может быть пересмотрен, поскольку вокруг поставок российской нефти сохраняется сильная неопределенность.

По данным доклада, в марте добыча нефти и конденсата в РФ оставалась практически стабильной, уменьшившись лишь на 50 тысяч баррелей в сутки, до 11,35 миллиона баррелей в сутки. Добыча только нефти снизилась также на 50 тысяч баррелей в сутки, до 10 миллиона. Это на 330 тысяч баррелей в сутки ниже квоты страны по сделке ОПЕК+, отмечает агентство.

МЭА напоминает, что вице-премьер РФ Александр Новак ранее прогнозировал снижение добычи в апреле на 4-5% к марту из-за логистических и финансовых сложностей, связанных с санкциями Запада. "Мы ожидаем большее снижение — в размере около 1,5 миллиона баррелей в сутки", — пишет МЭА.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключил данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

СПРОС НА НЕФТЬ

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2022 году на 240 тысяч баррелей в сутки, до 1,9 миллиона баррелей в сутки, в том числе из-за новой волны заболеваний COVID в Китае.

"Новые локдауны на фоне роста числа заболеваний COVID в Китае привели к понижению наших ожиданий по спросу во втором квартале и в целом по году. Более слабые показатели спроса в странах ОЭСР в начале года также привели к снижению", — говорится в докладе.

В итоге, МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на 260 тысяч баррелей в сутки, до 99,4 миллиона баррелей в сутки. Одновременно с этим агентство повысило оценку по спросу на нефть в мире в 2021 году на 20 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, показатель спроса в 2022 году вырастет на 1,868 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, тогда как в мартовском прогнозе ожидался рост на 2,107 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, ожидания по росту спроса понижены на 240 тысяч баррелей в сутки.

МЭА при этом указывает, что сохраняются значительные риски дальнейшего замедления мировой экономики, поскольку ситуация на Украине влияет на поставки сырьевых товаров, цены, инфляцию и курсы валют. Все это также может отразиться на мировом потреблении нефти.

ВЫПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ ОПЕК+

МЭА полагает, что страны ОПЕК+ в марте вновь не смогли полностью нарастить свою добычу в рамках одобренных альянсом квот, выполнив сделку на 159%, а Россия — на 149%.

"В марте добыча 23 стран ОПЕК+ была стабильной на уровне 44,1 миллиона баррелей в сутки, поскольку потери в Ливии, России и Казахстане были компенсированы умеренным ростом в нескольких ближневосточных странах. Если же брать только 19 стран, у которых есть обязательства по нефтяной сделке, то их добыча выросла всего на 40 тысяч баррелей в сутки, что гораздо ниже запланированных 400 тысяч баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

В итоге, как оценивает МЭА, в целом альянс выполнил сделку на 159%, из которых страны ОПЕК — на 157%, страны "не ОПЕК" — на 162%, а Россия — на на 149%.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключил данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивает производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляли 2,56 миллиона баррелей в сутки, на апрель это 2,16 миллиона.

При этом ряд стран ОПЕК+ по причинам естественного снижения добычи или технических моментов просто не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы.