МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Строительство новой инфраструктуры для экспорта российских энергоресурсов в страны Азии потребует длительного времени и больших вложений, считают эксперты, опрошенные "Московским комсомольцем". Эксперт объяснил, как Россия может решить проблемы с экспортом нефти

В ходе совещания с правительством 14 апреля президент РФ Владимир Путин поставил четкую задачу перенаправить поставки нефти и газа с Запада на Восток и строить новые трубопроводы в Сибири. Наиболее перспективными рынками для России являются страны АТР, в частности Китай и Индия. Кроме того, российское топливо может экспортироваться на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

Однако разворот экспортных сырьевых потоков на восток нельзя осуществить единомоментно, предупреждает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его словам, на прокладку новых трубопроводов уйдет не один год.

"Во-вторых, наши азиатские партнеры прекрасно осознают те геополитические трудности, с которыми столкнулся российской экспорт на западном направлении, и, пользуясь этим, требуют от Москвы существенных скидок, снижающих выгоду от такой торговли", — подчеркнул эксперт.

С ним соглашается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, отмечающий, что рост поставок по азиатским маршрутам может вовсе не принести России дополнительной прибыли из-за желания Дели и Пекина получить большую скидку.

О значительных затратах на новую инфраструктуру напоминает также руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Европа долгое время была главным рынком для сбыта российских энергоресурсов, поэтому в регионе были проложены необходимые нефте- и газопроводы, чего нельзя сказать об Азии. Поворот на Восток предполагает строительство новых магистралей, флота для перевозки нефти и СПГ, а также расширение пропускной способности "Транссиба".

"Переориентация на восток может занять длительное время, так как строительство инфраструктуры потребует больших инвестиций в течение многих лет", — резюмирует Деев.

При этом цены на сырье однозначно останутся высокими, считает аналитик. Россия выиграет в такой ситуации, поскольку получит повышенную прибыль компаний и бюджета. А проигравшими станут страны Евросоюза, где подорожание энергоносителей уже привело к рекордной инфляции.