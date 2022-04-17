РИМ, 17 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал еще один способ усилить санкционное давление на Россию. Во Франции возмутились из-за возможного отказа от российского сырья

"Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций… Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше", — сказал он в в беседе с газетой Corriere della Sera.

По словам итальянского премьера, следующим шагом могло бы стать установление потолка цен на российский газ. При этом такая мера позволит свести к минимуму возможные негативные последствия для Европы. По мнению итальянского премьера, нынешняя цена российских энергоресурсов не имеет отношения "к историческим ценностям и затратам на добычу", и ЕС продолжает финансировать Кремль, покупая топливо за такие деньги.

"Рыночная власть Евросоюза над Москвой — это оружие, которое можно использовать. Потолок цены на газ сокращает финансирование, которое мы даем России каждый день", — заявил Драги.

Драги сообщил, что предложение Италии уже набирает поддержку и будет обсуждаться на следующем Совете ЕС.

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