МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Из-за политического кризиса в ливийском порту Зуветина остановилась отгрузка нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников порта. Ливийская NOC объявила о приостановке добычи на крупнейшем месторождении

По информации источника, в порту Зуветина появились протестующие, которые выступают против отказавшегося уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида. Из-за их действий не удалось загрузить в танкер 1 млн баррель нефти.

Также отмечается, что отгрузку нефти пришлось приостановить в порту Меллита на западе Ливии. Это произошло после того, как неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Фил, сообщает Bloomberg.

Проблемы с нефтяным сектором в Ливии начались на фоне политического кризиса. В феврале 2022 года палата представителей Ливии назначила главой правительства Фатхи Башагу, однако его предшественник Абдель Хамид Дбейба не собирается уходить в отставку.