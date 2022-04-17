МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Строительство нефтепровода между месторождением в иракской Басре и иорданским портом Акаба может начаться к концу следующего года. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента проектов министерства нефти Ирака Шакер Махмуд Халаф. Европейцы отказываются мерзнуть ради Украины

"Реализация строительства нефтепровода Басра-Акаба возможно начнется в течение полутора лет", — рассказал Халаф.

Министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар сообщил в сентябре 2020 года, что ведомство начало принимать технические и коммерческие заявки на строительство нефтепровода Басра-Акаба. Длина нефтепровода составит 1700 километров, в Ираке его построят за счет миннефти, а иорданскую часть — за счет инвестиций.

Пресс-секретарь министерства нефти Ирака ранее заявлял, что "первоначальная идея проекта нефтепровода рассчитана на транспортировку 200 тысяч баррелей нефти в день".

Также было отмечено, что Ирак ищет возможности для наращивания экспорта нефти в Европу на фоне сокращения поставок российского сырья. По словам Халафа, Ирак так же, как и другие страны-экспортеры нефти стремится укрепиться и открыть для себя новые рынки сбыта в мире на фоне кризиса на Украине и снижения экспорта российского топлива.

"Мировые рынки жаждут нефти, поэтому ее должны компенсировать другие страны-экспортеры… Ирак является одной из стран-экспортеров нефти и стремится использовать свою роль для удовлетворения потребностей мирового рынка, особенно европейских стран", — отметил он.

Согласно приведенным в субботу данным министерства нефти Ирака, экспорт иракской нефти в марте принес стране рекордную за 50 лет сумму — 11 миллиардов долларов, объем нефтедобычи превысил 100 миллионов баррелей.