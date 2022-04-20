Shell сообщила о выводе своих работников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью"
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В пресс-службе компании Shell объявили о выводе своих сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью" после решения прекратить деятельность в РФ.
Сообщается, что компания в соответствии с намерением выйти из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью", проводит отзыв своих сотрудников, ранее откомандированных для работы в них. Отмечается, что это "поэтапный процесс, реализуемый в координации с партнерами по СП таким образом, чтобы он не оказал негативного воздействия на безопасность и операционную деятельность этих предприятий".
Концерн Shell объявил в конце февраляо решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России.
Также у Shell есть в России сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области. Они продолжают работу, а дальнейшие действия вырабатываются "с учётом заявленных намерений Shell по работе на российском рынке", отметили в компании.
В сообщении сказано, что ключевым приоритетом для Shell остается безопасность сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест, соблюдение требований законодательства и существующих обязательств.
https://1prime.ru/energy/20220420/836708135.html