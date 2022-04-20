МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В пресс-службе компании Shell объявили о выводе своих сотрудников из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью" после решения прекратить деятельность в РФ. СМИ узнали о новой схеме покупок Shell российской нефти

Сообщается, что компания в соответствии с намерением выйти из СП с "Газпромом" и "Газпром нефтью", проводит отзыв своих сотрудников, ранее откомандированных для работы в них. Отмечается, что это "поэтапный процесс, реализуемый в координации с партнерами по СП таким образом, чтобы он не оказал негативного воздействия на безопасность и операционную деятельность этих предприятий".

Концерн Shell объявил в конце февраляо решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России.

Также у Shell есть в России сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области. Они продолжают работу, а дальнейшие действия вырабатываются "с учётом заявленных намерений Shell по работе на российском рынке", отметили в компании.

В сообщении сказано, что ключевым приоритетом для Shell остается безопасность сотрудников и производственных процессов, сохранение рабочих мест, соблюдение требований законодательства и существующих обязательств.