МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, поскольку это нанесет урон французам.

"Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны… Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам", — сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.

По ее словам, Россия найдет новые рынки сбыта для своих ресурсов, при этом французские граждане и компании столкнутся с серьезными проблемами.