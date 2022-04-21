МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ради избавления от "энергетической зависимости" от России жителям ФРГ следует пересмотреть правила личной гигиены — меньше ходить в душ, не использовать мыло и перейти на кошачий метод умывания, пишет газета Bild. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью газете дерматолог Яэли Адлер порекомендовала немцам "оставить кожу в покое и не мыться", чтобы на теле размножились "необходимые для здоровья бактерии".

По ее словам, после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает "процесс самоочищения".



"Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям", — предупредила дерматолог.

Из этого Bild заключает, что "классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте".