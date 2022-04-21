МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Китайские государственные нефтегазовые компании CNOOC, CNPC и Sinopec ведут переговоры с Shell о покупке ее доли в 27,5% в совместном с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятии "Сахалин-2" после того, как Shell объявила о решении прекратить деятельность в России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Нефть дорожает на данных о неожиданном снижении ее запасов в США

"CNOOC, CNPC и Sinopec Group ведут совместные переговоры с Shell о покупке ее доли в 27,5% в совместном предприятии "Сахалин-2", — говорится в сообщении.

Источники уточнили, что переговоры находятся на ранней стадии и есть вероятность, что продажа не будет согласована.

Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России.