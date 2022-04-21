ВЕНА, 21 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба австрийской OMV сообщила, что компания больше не перерабатывает российскую нефть на своих европейских НПЗ. СМИ сообщили о планах китайских нефтяных компаний на Shell

OMV является единственным импортером российских нефти и газа в Австрии.

В начале марта OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине. При этом глава концерна Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России, назвал невозможным отказ от российского газа для Австрии, если только нет готовности жить с огромными последствиями.