ВЕНА, 21 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба австрийской OMV сообщила, что компания больше не перерабатывает российскую нефть на своих европейских НПЗ.
OMV является единственным импортером российских нефти и газа в Австрии.
В начале марта OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине. При этом глава концерна Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России, назвал невозможным отказ от российского газа для Австрии, если только нет готовности жить с огромными последствиями.
https://1prime.ru/energy/20220421/836722658.html
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