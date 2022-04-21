МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что компания выполняет все свои обязательства по транспортировке "черного золота" как в России, так и за рубеж

Он отметил, что "коллектив работает четко, стабильно, надежно". OMV больше не перерабатывает нефть из России на НПЗ в Европе

Токарев также рассказал, что за прошедшие 15 лет развития компании была произведена тотальная модернизация всех технологических процессов, были построены крупные магистрали, что привело к тому, что "сегодня нет дефицита перекачивающих мощностей практически ни на одном направлении".

По его словам, "если раньше нефтяникам нужно было ломать голову, думать, "кланяться" ходить, чтобы со своей нефтью куда-то попасть на экспорт или на предприятие, сегодня, может быть, только ВСТО имеет некоторые ограничения: это премиальное направление, туда все хотят идти, она полностью загружена".

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.