Токарев: Транснефть" выполняет обязательства по транспортировке нефти в России и за ее пределы
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что компания выполняет все свои обязательства по транспортировке "черного золота" как в России, так и за рубеж
Он отметил, что "коллектив работает четко, стабильно, надежно".
Токарев также рассказал, что за прошедшие 15 лет развития компании была произведена тотальная модернизация всех технологических процессов, были построены крупные магистрали, что привело к тому, что "сегодня нет дефицита перекачивающих мощностей практически ни на одном направлении".
По его словам, "если раньше нефтяникам нужно было ломать голову, думать, "кланяться" ходить, чтобы со своей нефтью куда-то попасть на экспорт или на предприятие, сегодня, может быть, только ВСТО имеет некоторые ограничения: это премиальное направление, туда все хотят идти, она полностью загружена".
"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.
https://1prime.ru/energy/20220421/836723041.html