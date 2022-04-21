МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в марте, по предварительным данным, снизился по сравнению с окончательными данными за февраль на 38 тысяч баррелей в день, или на 1,9%, составив 1,96 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). OMV больше не перерабатывает нефть из России на НПЗ в Европе

Согласно итоговым данным за февраль, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,998 миллиона баррелей в день.

NPD при этом указывает, что показатель марта оказался на 8,5% ниже прогноза организации. В том числе объем добычи нефти в марте составил 1,744 миллиона баррелей в день, что на 5,8% ниже прогноза NPD и на 2,1% меньше уровня февраля.

Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в марте 208 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 9 тысяч. Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 336,7 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 6,3% выше прогноза NPD.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.