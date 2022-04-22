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Германия заплатит России рекордную сумму за энергоносители
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Германия заплатит России за энергоносители в 2022 году рекордную сумму, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Wirschafts Nachrichten. По данным немецкого издания, расходы... ПРАЙМ, 22.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Германия заплатит России за энергоносители в 2022 году рекордную сумму, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Wirschafts Nachrichten.
По данным немецкого издания, расходы Германии на российскую нефть могут увеличиться с 11,4 миллиарда евро в прошлом году до 14,3 миллиарда евро в 2022-м, а на "голубое топливо" — с 8,8 до 17,6 миллиарда евро. Помимо этого, примерно в 2 миллиарда евро немцам обойдется импорт угля из России.