МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Германия заплатит России за энергоносители в 2022 году рекордную сумму, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Wirschafts Nachrichten. Германия заявила, что не планирует добывать сланцевый газ

По данным немецкого издания, расходы Германии на российскую нефть могут увеличиться с 11,4 миллиарда евро в прошлом году до 14,3 миллиарда евро в 2022-м, а на "голубое топливо" — с 8,8 до 17,6 миллиарда евро. Помимо этого, примерно в 2 миллиарда евро немцам обойдется импорт угля из России.