МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Германия заплатит России за энергоносители в 2022 году рекордную сумму, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС

Германия заявила, что не планирует добывать сланцевый газ

По данным немецкого издания, расходы Германии на российскую нефть могут увеличиться с 11,4 миллиарда евро в прошлом году до 14,3 миллиарда евро в 2022-м, а на "голубое топливо" — с 8,8 до 17,6 миллиарда евро. Помимо этого, примерно в 2 миллиарда евро немцам обойдется импорт угля из России.