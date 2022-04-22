РИМ, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Франции заявил итальянской газете Corriere della Sera, что вопрос ввода эмбарго на поставки газа из России в Европу может стать предметом обсуждения в рамках санкций по Украине, но на сегодняшний день он не обсуждается. Макрон хочет ввести в кабмин Франции министра по отказу от газа

Макрон пояснил, что данный вопрос может оказаться на столе переговоров, "но пока еще не сегодня".

Он также добавил, что по углю и нефти уже ведутся переговоры.

"Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает. Поэтому вы уже много лет слышите, что я говорю об энергетическом суверенитете Европы", — сказал он.

По словам французского лидера, в случае введения взаимных санкций, касающихся поставок углеводородов, "очевидно, что европейцы должны будут обратиться…ко всем усилиям". "В тот момент мы объясним, что нам придется понизить температуру, немного опустить, чтобы быть менее зависимыми. Мы не увидим последствий весной или летом 2022 года (мы пополнили запасы), но этого не произойдет следующей зимой, если у нас не будет российского газа", — сказал он, пояснив, что "это не тот сценарий, в котором мы находимся сегодня, но он может наступить".