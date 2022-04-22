МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза пока не намерены запрещать импорт российских энергоносителей, в частности, нефти. Причина проста: ряд стран пригрозили наложить вето на это решение, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава минфина Франции раскрыл планы ЕС по эмбарго на нефть из России

Как пишет Le Figaro, против эмбарго на российскую нефть выступают Германия, Австрия и Венгрия.

За запрет энергоносителя — Польша и Франция.

Боррель особо отметил, что хотя страны Европы не смогли договориться, часть из этих государств приняли решение самостоятельно снижать импорт российской нефти.

Помимо этого глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в среднесрочной перспективе жителям регионе так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей. По его мнению, такой отказ — "самый важный этап построения автономии".