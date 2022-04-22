Боррель: часть стран ЕС грозят наложить вето на запрет нефти из России
Глава евродипломатии Боррель заявил об угрозах в ЕС наложить вето на запрет нефти из России
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза пока не намерены запрещать импорт российских энергоносителей, в частности, нефти. Причина проста: ряд стран пригрозили наложить вето на это решение, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как пишет Le Figaro, против эмбарго на российскую нефть выступают Германия, Австрия и Венгрия.
За запрет энергоносителя — Польша и Франция.
Боррель особо отметил, что хотя страны Европы не смогли договориться, часть из этих государств приняли решение самостоятельно снижать импорт российской нефти.
Помимо этого глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в среднесрочной перспективе жителям регионе так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей. По его мнению, такой отказ — "самый важный этап построения автономии".
https://1prime.ru/energy/20220422/836728900.html
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