ТОКИО, 22 апр — ПРАЙМ. Япония открыла тендер на продажу 4,8 миллиона баррелей нефти из государственного запаса для стабилизации цен на нефть, сообщило агентство Киодо.
Тендер пройдет 10 мая.
Продажа нефти из государственного запаса осуществляется по согласованию с Международным энергетическим агентством. Премьер-министр Фумио Кисида ранее объявил, что Япония выпустит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из своих запасов. Из них 6 миллионов будут проданы из коммерческих запасов, а 9 миллионов – из государственного резерва.
Это первый вывод на продажу нефти из госзапаса, связанный с нестабильностью мировой экономики, с 1978 года, когда начала существовать система резервов государства.
Международное энергетическое агентство (МЭА) 7 апреля подтвердило, что в следующие полгода совместно с США выпустит 240 миллионов баррелей нефти на рынок. На США придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.
https://1prime.ru/energy/20220422/836729064.html
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