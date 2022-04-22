ТОКИО, 22 апр — ПРАЙМ. Япония открыла тендер на продажу 4,8 миллиона баррелей нефти из государственного запаса для стабилизации цен на нефть, сообщило агентство Киодо. Вышли данные по росту потребительских в цен Японии

Тендер пройдет 10 мая.

Продажа нефти из государственного запаса осуществляется по согласованию с Международным энергетическим агентством. Премьер-министр Фумио Кисида ранее объявил, что Япония выпустит на продажу 15 миллионов баррелей нефти из своих запасов. Из них 6 миллионов будут проданы из коммерческих запасов, а 9 миллионов – из государственного резерва.

Это первый вывод на продажу нефти из госзапаса, связанный с нестабильностью мировой экономики, с 1978 года, когда начала существовать система резервов государства.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 7 апреля подтвердило, что в следующие полгода совместно с США выпустит 240 миллионов баррелей нефти на рынок. На США придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.