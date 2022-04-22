ВАРШАВА, 22 апр — ПРАЙМ. Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet. Президент Польши подписал закон о запрете импорта российского угля

Ранее правительство Польши заявило что страна полностью откажется от российских энергоносителей до конца текущего года.

"Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально", — сказал Наимский.

По его данным в настоящее время НПЗ в Гданьске и Плоцке перерабатывают 26-27 миллионов тонн нефти в год, из которых примерно 60% — это нефть, поступающая из России.

При этом Наимский уверен, что польские НПЗ, отказавшись от российской нефти, понесут убытки. "Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведет к тому, что цена временно, по крайней мере, вырастет", — сказал он.