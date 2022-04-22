ПАРИЖ, 22 апр — ПРАЙМ. Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил издания Algeemen Dagblad, что правительство страны намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля к концу года. Шольц заявил о недопустимости эмбарго на газ из России

По его словам министра, за счет экономии энергии и импорта сжиженного газа из других стран "Нидерланды смогут заменить весь российский газ до конца этого года". Кабмин также откажется и от российских нефти и угля.

Таким образом власти страны намерены прекратить "финансировать российскую военную машину за счет наших газовых и нефтяных контрактов".