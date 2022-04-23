МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Американские официальные лица и Европейский союз ведут переговоры о шагах, которые Брюссель может принять для ограничения импорта нефти из России и сокращения доходов, получаемых Москвой от ее продажи, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В МВФ оценили, как долго Европа сможет обходиться без российского газа

Согласно источникам агентства, обсуждаемые варианты включают в себя запрет, установление верхнего предела цены и механизм оплаты для того, чтобы удержать доходы, которые Россия получала после начала специальной военной операции на Украине.

Один из источников заявил, что цель этих переговоров заключается в том, чтобы "понять, как наиболее сильно можно ударить по президенту России Владимиру Путину".

Ранее газета Politico написала со ссылкой на неназванных дипломатов, что ЕС планирует ввести шестой пакет санкций против России на следующей неделе. По информации издания, новый пакет санкций ЕС могут включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение большего количества российских банков от системы SWIFT.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.