МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Британия может стать ведущим мировым поставщиком экологического топлива для авиалайнеров, сделанного из переработанного растительного масла и иных отходов, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей отрасли. Экономист заявил о промахе "финансовой артиллерии" Запада

Развитие такого производства рассматривается на фоне планов по сокращению зависимости от российских энергоносителей, поскольку сейчас большинство британских самолетов летают на российском топливе.

Глобальная британская комиссия, в которую входят руководители Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst & Young и Mace, заявила, что Великобритания сможет зарабатывать 17 миллиардов фунтов стерлингов в год на продаже такого топлива. Кроме того, производство обеспечит 128 000 высокооплачиваемых рабочих мест и будет стимулировать развитие экономики.

Ранее газета Telegraph сообщила, что в британском правительстве обсуждают возможность впервые за 30 лет открыть угольную шахту в целях снижения зависимости от российских энергоносителей.