МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Британия может стать ведущим мировым поставщиком экологического топлива для авиалайнеров, сделанного из переработанного растительного масла и иных отходов, пишет Daily Mail, ссылаясь на представителей отрасли.
Развитие такого производства рассматривается на фоне планов по сокращению зависимости от российских энергоносителей, поскольку сейчас большинство британских самолетов летают на российском топливе.
Глобальная британская комиссия, в которую входят руководители Virgin Atlantic, Heathrow, Ernst & Young и Mace, заявила, что Великобритания сможет зарабатывать 17 миллиардов фунтов стерлингов в год на продаже такого топлива. Кроме того, производство обеспечит 128 000 высокооплачиваемых рабочих мест и будет стимулировать развитие экономики.
Ранее газета Telegraph сообщила, что в британском правительстве обсуждают возможность впервые за 30 лет открыть угольную шахту в целях снижения зависимости от российских энергоносителей.
https://1prime.ru/energy/20220424/836740947.html
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