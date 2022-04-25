МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, которые затронут импорт нефти из РФ, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Эксперт рассказал, кто в Европе не выживет без газа из России

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, один из рассматриваемых вопросов — это некая форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы они усиливали давление на Россию, но при этом минимизировали ущерб для нас самих", — заявил Домбровскис в интервью газете Times.

По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могу включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия в 2021 году была основным поставщиком, обеспечив примерно 45% импорта Евросоюзом "голубого топлива", сообщала ранее ЕК. Еврокомиссия к середине мая планирует представить план, как ликвидировать зависимость Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.