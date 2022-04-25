МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В России в условиях профицита топлива и наличия на многих НПЗ запасов готового к отгрузке бензина выше нормативных производители, а вслед за ними и владельцы АЗС будут стараться стимулировать спрос, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор независимого агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. В Москве подешевел бензин Аи-95

"В России сейчас профицит бензина, внутренний рынок у нас очень хорошо обеспечен. Никаких рисков дефицита нет совсем. Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать. Соответственно, это приведет к тому, что некоторые сети АЗС начнут вводить скидки на бензин. Они будут это делать, чтобы увеличить реализацию товаров. Для потребителей это очень позитивная история", – пояснил он.

По словам эксперта, при этом объявленная стоимость бензина на розничном рынке если и пойдет вниз, но незначительно. Лучшую цену он посоветовал искать на АЗС со скидочными акциями.

"В России снижение стоимости бензина если и будет, то оно будет незначительным и плавным. То есть розничная цена будет стабильной, но при этом во время визита на заправку автомобилистам будут выдавать скидки. Такие акции на нашем рынке часто применяются, когда надо увеличить розничную реализацию, касаться такие скидки будут всех. За продажи в ближайшее время начнут бороться и независимые АЗС, и крупные нефтяные компании", – уверен Турукалов.