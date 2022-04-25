МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies зафрахтовала танкер Moscow Spirit, который в начале мая впервые с 2020 года поставит в Европу нефть из ОАЭ взамен поставок российского сырья, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. Цены на нефть ускорили падение

"Судоходное подразделение TotalEnergies (CSSSA) зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 миллиона баррелей нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах в Великобританию", — сообщило агентство, уточнив, что поставка запланирована на 1-3 мая.

По данным Refinitiv Eikon, которые приводит агентство, в последний раз в адрес Европы нефть марки Das из Абу-Даби отгружалась в мае 2020 года — в Италию.

В сообщении уточняется, что в ближайшие месяцы, как ожидается, в Европу будет отправлено больше партий нефти из Абу-Даби марок Murban, Das и Upper Zakum, так как европейские покупатели отказались от российской нефти.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, которые затронут импорт нефти из РФ. По словам вице-президента ЕК, детали санкций, касающихся российской нефти, еще не согласованы. Он отметил, что они могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.