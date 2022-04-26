МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Доходы, которая в апреле получит Россия от экспорта нефти, могут существенно превзойти показатели за аналогичный период в предыдущие годы, пишет Foreign Policy. СМИ: ситуация на нефтяных рынках изменилась навсегда

Как отмечается, это оказалось возможным благодаря увеличению поставок энергоносителей в Европу, Индию и Турцию.

"Эксперты говорят, что в долгосрочной перспективе санкции могут сработать, но на данный момент многие из тех стран, которые ввели санкции против России, по-прежнему серьезно подрывают свои усилия, покупая у нее энергоносители — в некоторых случаях в апреле даже в больших объемах, чем в марте", — указывается в публикации.

Аналитик компании Kpler, отслеживающей поставки нефти, Мэтт Смит отметил, что экспорт этого товара вырос с 3,3 миллиона баррелей в день в марте до 3,6 миллиона в апреле, несмотря на санкции.

"Главный вывод в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно", — заключил он.

Бывший специалист Госдепартамента Эдвард Фишман предположил, что Россия от продажи нефти и газа получает как минимум миллиард долларов в день.

"Львиная доля приходится на Европу. Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна в сравнении с платежами за российскую нефть и газ", — отметил он.