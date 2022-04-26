МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером поднимаются, инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг поставок и спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.24 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 102,71 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,52%, до 99,05 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы рынка. Так, ситуация с коронавирусом угрожает прогнозу спроса со стороны Китая, при этом рынок, по мнению экспертов, остается дефицитным.

"Мы по-прежнему видим, что нефтяной рынок дефицитный, это должно служить поддержкой для цен", — отмечает старший инвестиционный стратег US Bank Wealth Management Роб Хаворт (Rob Haworth), которого цитирует газета Wall Street Journal. Эксперт указывает на то, что запасы дистиллятов в США находятся на уровне многолетнего минимума, и рынки будут ждать еженедельной статистики по запасам.

Официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю опубликует минэнерго страны в среду вечером. Аналитики ждут роста коммерческих запасов на 2,2 миллиона баррелей.