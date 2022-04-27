МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Великобритания после начала военной операции России на Украине в конце февраля этого года импортировала 1,9 миллиона баррелей российской нефти на сумму 220 миллионов фунтов (251,6 миллиона долларов), сообщил телеканал Sky News. Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Ранее правительство Великобритании заявило, что до конца года полностью откажется от российской нефти.

Согласно данным правительства, на которые ссылается телеканал, с конца февраля Британия импортировала 1,9 миллиона баррелей российской нефти (257 тысяч тонн).

Телеканал сообщает, что танкеры с нефтью отследили активисты Greenpeace.

"Лицемерие не чуждо правительству Великобритании, но обещать "непоколебимую поддержку" Украине и при этом ввозить почти два миллиона баррелей нефти крайне лицемерно даже по стандартам Бориса Джонсона", — приводит телеканал слова активистки Greenpeace Джорджии Уайтэйкер.

Тем временем официальный представитель правительства Великобритании вновь подтвердил намерение Лондона до конца года отказаться от российской нефти, а после этого — от сжиженного природного газа, насколько быстро это будет возможно.

"У Великобритании нет проблем с поставками нефти и газа, мы в отличие от Европы не зависим от импорта российских энергоносителей", — сказал он.