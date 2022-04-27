Sky News: Великобритания импортировала российскую нефть на сумму 220 миллона фунтов с 24 февраля
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Великобритания после начала военной операции России на Украине в конце февраля этого года импортировала 1,9 миллиона баррелей российской нефти на сумму 220 миллионов фунтов (251,6 миллиона долларов), сообщил телеканал Sky News.
Ранее правительство Великобритании заявило, что до конца года полностью откажется от российской нефти.
Согласно данным правительства, на которые ссылается телеканал, с конца февраля Британия импортировала 1,9 миллиона баррелей российской нефти (257 тысяч тонн).
Телеканал сообщает, что танкеры с нефтью отследили активисты Greenpeace.
"Лицемерие не чуждо правительству Великобритании, но обещать "непоколебимую поддержку" Украине и при этом ввозить почти два миллиона баррелей нефти крайне лицемерно даже по стандартам Бориса Джонсона", — приводит телеканал слова активистки Greenpeace Джорджии Уайтэйкер.
Тем временем официальный представитель правительства Великобритании вновь подтвердил намерение Лондона до конца года отказаться от российской нефти, а после этого — от сжиженного природного газа, насколько быстро это будет возможно.
"У Великобритании нет проблем с поставками нефти и газа, мы в отличие от Европы не зависим от импорта российских энергоносителей", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20220427/836768852.html