МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Варшава обратится к Еврокомиссии с предложением ввести импортные пошлины на российские энергоресурсы, заявил изданию Bild польский премьер Матеуш Моравецкий. Польша считает "местью за санкции" прекращение поставок российского газа

Польша хочет установить их размер на уровне 25-35%, уточняется в сообщении.

Моравецкий объяснил эту инициативу стремлением восстановить справедливость на энергетическом рынке Европы. По его словам, странам, которые соблюдают эмбарго на российское топливо, приходится платить больше за СПГ или нефть от других поставщиков.

"Поэтому вполне справедливо, что импорт российских энергоносителей должен стать значительно дороже", — сказал политик. В Польше требуют компенсацию за прекращение поставок российского газа

Кроме того, Варшава считает недостаточным эмбарго на российские уголь, нефть и газ. Польша призывает лишить Москву возможности продавать свою нефть со скидкой другим странам, например Индии.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.