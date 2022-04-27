МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Министр финансов Антон Силуанов не исключил сокращения добычи российской нефти на 17% в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать.

"Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше — возможно. Но то, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объёмом добычи и с ценами на энергоресурсы — это да, в наших прогнозах это учитывается. Как дальше будут вестись продажи — сейчас пока сложно оценить", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос об оценках Минфина последствий отказа Европы от покупки российских энергоносителей.

Он заявил, что Минфин не просчитывал возможные последствия для бюджета от этого шага.

"Мы это не считали, конечно, как мы могли это просчитать? Потому что какие страны будут отказываться — не будут отказываться? Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться — будем искать соответственно другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются — значит, будем продавать другим", — сказал он.

"Польша отказалась (от российского газа — ред.), но наши все прогнозы рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года — сложно пока сказать", — заявил Силуанов.