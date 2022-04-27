МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в марте выросла на 10,2% по сравнению с февралем — до 46,4 миллиона тонн, а в первом квартале — на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 135 миллионов тонн, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,7%

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в марте 2022 года выросла по сравнению с мартом 2021 года на 7% и составила 46,4 миллиона тонн. По сравнению с февралем 2022 года добыча увеличилась на 10,2%. За I квартал 2022 года ее добыто 135 миллионов тонн, что на 8% больше, чем в I квартале 2021 года", — говорится в материалах Росстата.

Добыча нефти без газового конденсата в марте составила 42,9 миллиона тонн (рост на 10,2% к февралю 2022 года и на 6,5% — к марту 2021 года).

Вместе с тем объем нефти, поступившей на первичную переработку на НПЗ, в марте сократился на 0,8% по сравнению с февралем, а по сравнению с мартом 2021 года — на 8,4%. По данным Росстата, в январе-марте на переработку отправилось 70,3 миллиона тонн нефти, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщало в начале апреля издание Energy Intelligence, Россия в марте увеличила экспорт нефти в страны, не входящие в СНГ, примерно на 5% — до 4,75 миллиона баррелей в сутки. По данным издания, поддержку российскому экспорту оказали небольшие фирмы и страны вроде Индии, которые воспользовались возможностью закупить нефть с большими скидками, достигавшими 30 долларов за баррель. За март больше всего поставок нефти Urals было в Китай, Индию и Индонезию, сообщало издание.

Добыча нефти в России без учета газового конденсата в марте составила 10,005 миллиона баррелей в сутки, сделка ОПЕК+ была выполнена примерно на 149%, следует из данных Росстата.

Служба сообщает, что Россия в марте добыла 42,9 миллиона тонн только нефти, что больше показателей марта 2021 года и февраля 2022 года на 6,5% и на 10,2% соответственно.

При переводе данного показателя в баррели с использованием коэффициента 7,23 среднесуточная добыча нефти в отчетном месяце составила 10,005 миллиона баррелей. При этом целевой уровень добычи для РФ в марте был 10,331 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия могла перевыполнить свои обязательства по сделке ОПЕК+ примерно на 49%, следует из данных.

При этом нефти с газовым конденсатом в марте было добыто 46,4 миллиона тонн, что на 10,2% больше февраля этого года и на 7% больше марта прошлого года. Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с газовым конденсатом в РФ в марте составила около 10,971 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов).

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2021 года альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, с мая будет увеличивать ее на 432 тысячи. При этом в сделке учитывается только нефть, без конденсата.

Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.

Россия за март увеличила добычу газа по сравнению с февралем на 8,7%, до 58,8 миллиарда кубометров, при этом добыча в первом квартале снизилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 173 миллиардов кубов, сообщил Росстат.

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 58,8 миллиарда кубометров, что на 0,2% больше, чем в марте 2021 года. По сравнению с февралем 2022 года добыча увеличилась на 8,7%. За первый квартал 2022 года добыто 173 миллиарда кубометров, что на 0,3% меньше, чем в первом квартале 2021 года", — сообщило ведомство.

Кроме того, добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России в марте выросла на 9,5% в месячном выражении и на 7,2% в годовом. В целом за квартал она составила 26,7 миллиарда кубометров, что на 9% больше, чем в первом квартале 2021 года.

По данным Росстата, в 2021 году добыча природного газа в России выросла на 10,6% — до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 5,8%, до 101 миллиарда кубометров.

Добыча угля в России в марте снизилась в годовом выражении на 2,9%, до 37,1 миллиона тонн, сообщил Росстат.

"В марте 2022 года добыто 37,1 миллиона тонн угля всех сортов, что на 2,9% меньше, чем в марте 2021 года, но на 3,2% больше, чем в феврале 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что за первый квартал добыто 108 миллионов тонн угля всех сортов, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в марте 2022 года снизилась по сравнению с мартом 2021 года на 6,8%, составив 29,5 миллиона тонн. По сравнению с февралем добыча увеличилась на 3,6%. Всего за первый квартал 2022 года его добыто 85,9 миллиона тонн, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добыча антрацита в марте составила 2,3 миллиона тонн, что больше, чем в марте 2021 года и в феврале 2022 года, на 8,1% и на 2,7% соответственно. Добыча антрацита за первый квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%, составив 6,6 миллиона тонн.

Добыча коксующегося угля в марте составила 8,8 миллиона тонн, что превышает показатели марта 2021 года и февраля 2022 года на 1% и на 7,4% соответственно. В целом за первый квартал добыча коксующегося угля выросла в годовом выражении на 7,4%, до 25,4 миллиона тонн.

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в марте вырос в годовом выражении на 25,3%, а в месячном — на 10,2%, до 3 миллионов тонн, сообщил Росстат.

"СПГ произведено 3 миллиона тонн, что на 25,3% больше, чем в марте 2021 года, и на 10,2% больше, чем в феврале 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Производство СПГ в первом квартале составило 8,6 миллиона тонн. Это на 11,1% больше, чем в первом квартале прошлого года. Тогда этот показатель достиг 7,8 миллиона тонн.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% — 30,5 миллиона тонн.

Россия по итогам января-марта 2022 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 2,3%, свидетельствуют данные Росстата.

При этом в марте 2022 года относительно марта 2021 года производство золота в РФ снизилось на 3,1% а относительно февраля 2022 года рост составил 10,6%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.