МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Британско-нидерландская Shell прекратила покупки нефти из РФ, смешанной с нефтью, произведенной в другой стране, пишет агентство Рейтер со ссылкой на документы компании. Собянин уверен в стойкости экономики Москвы

В феврале Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2". В марте компания объявила, что намерена отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах, а также прекратить спотовые закупки нефти из РФ.

При этом ранее в апреле СМИ сообщали, что Shell внесла коррективы в свои контракты — компания покупала нефть из России в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны. Смешивание, согласно сообщениям СМИ, было удобным инструментом, чтобы " публично говорить одно, а делать другое". Такую смесь трейдеры называют "латвийской" — смешение происходит в латвийском порту Вентпилс. Во время запрета на экспорт венесуэльской нефти трейдеры говорили о "малайзийской" или "сингапурской" смесях.

"Shell заявила, что больше не будет принимать нефть российского происхождения, в том числе в составе смешанных продуктов", — пишет агентство со ссылкой на торговые документы компании. Документы, приведенные агентством, также поясняют вопрос транзита российской нефти.

"Условием этой заявки является то, что товары, проданные и поставленные… не будут иметь российского происхождения и не будут смешаны с каким-либо продуктом, произведенным в РФ. При этом транспортировка проданных товаров не будет начинаться с транзита через РФ", — цитирует документы агентство.