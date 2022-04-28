МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Себестоимость добычи нефти, газа и прочих жидких углеводородов y немецкой Wintershall Dea без России вырастет с 4,3 евро, до 6,3 евро за баррель нефтяного эквивалента, то есть почти на 50%, следует из слов члена правления, финансового директора компании Пола Смита. Вашингтон в шоке: Китай и Индия сорвали идеальный план

"Наша общая себестоимость (добычи — ред.) за квартал составляет 4 евро 30 (центов — ред.) за баррель нефтяного эквивалента,… а без России эквивалентная цифра составит 6 евро 30 (центов — ред.)", — сказал он во время телефонной конференции, посвящённой результатам компании за первый квартал.

Таким образом, себестоимость добычи компании без России могла бы вырасти на 46,5%.

Wintershall Dea в четверг представила свои финансовые результаты по итогам прошлого квартала. И, в частности, указала, что наименьшая себестоимость добычи — в России, составляет 0,2 евро за баррель нефтяного эквивалента. Аналогичный показатель на Среднем Востоке и Северной Африке выше в несколько раз — 2,1 евро, в Латинской Америке достигает 4,5 евро, а в Северной Европе — 7,9 евро.

При этом больше всего газа, нефти, прочих углеводородов Wintershall Dea добывает в России: в январе–марте показатель составил в среднем 351 тысячу баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это больше половины всей добычи — 669 тысяч б.н.э. в сутки. Меньше компания добыла в Северной Европе — 207 тысяч б.н.э., Латинской Америке — 62 тысячи б.н.э. и на Среднем Востоке и Северной Африке — 49 тысяч б.н.э.

Wintershall Dea в начале марта заявила об отказе от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. При этом компания продолжила участвовать в действующих с "Газпромом" проектах по добыче природного газа в Сибири — Южно-Русском и Ачимовском. В рамках этих проектов добывается природный газ для энергоснабжения Европы.

Немецкая компания и "Газпром" занимаются разработкой Блоков 1A и 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, в которых Wintershall Dea принадлежит 50% и по 25,01% долей. Также компании разрабатывают Южно-Русское месторождение, в котором немецкой стороне принадлежит доля в 35%.

Wintershall Dea — один из крупнейших нефтегазовых игроков Европы. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля BASF составляет 67%, а LetterOne — 33%.