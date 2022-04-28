МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies намерена продолжать соблюдение контрактов на поставку сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" до тех пор, пока позволяют санкции, заявил глава компании Патрик Пуянне. "Морем и по трубам". Россия научилась зарабатывать на санкциях

"Наша активность в России сейчас, по факту, сосредоточена вокруг поставок с "Ямала СПГ", которые пока важны для ЕС. И пока санкции это позволяют, мы продолжим выполнять наши контрактные обязательства", — сказал Пуянне в ходе телефонной конференции.

Глава TotalEnergies также отметил, что сейчас сложно сказать, будет ли достроен проект "Арктик СПГ 2", в котором компания владеет 10%. "Я думаю, это вопрос больше к "Новатэку" и его подрядчикам", — сообщил он.

TotalEnergies 22 марта заявила о постепенной приостановке своей деятельности в России и прекращении инвестиций в российские проекты, в частности, в "Арктик СПГ 2". Также компания приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов и приостановить развитие производства смазочных материалов в РФ.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. В России компания владеет 19,4% в "Новатэке", 20% в компании "Ямал СПГ", 10% в компании "Арктик СПГ 2", 10% в перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке, 49% в СП "Тернефтегаз".