МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Скидки на российскую экспортную нефть Urals по отношению к эталонной марке Brent достигали 19 апреля максимума в размере 37 долларов за баррель, после чего они перешли к некоторому снижению, приводят данные аналитики инвестиционного банка "Синара". Мировые цены на нефть растут в четверг вечером

"Дисконт Urals к Brent достиг 19 апреля 37 долларов за баррель, после чего начал снижаться", — пишут аналитики в комментарии. В своих расчетах они ссылаются на данные компаний и агентства Argus.

Между тем динамика дисконтов Urals худшая среди всех сортов российской нефти. Например, дисконты дальневосточных сортов ESPO и Sokol составляют 20 долларов за баррель. А отгрузки нефти по долгосрочным контрактам (например, через терминал "Ворота Арктики" "Газпром нефти") и вовсе могут осуществляться с премией к Brent, полагают аналитики.

Скидки на Urals, напоминают эксперты, уверенно росли с конца февраля, эта тенденция прервалась лишь на прошлой неделе. После введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок. Некоторые эксперты объясняли этим стремительный рост дисконтов.

Что касается стоимости нефти Urals, то, по последним данным Минфина, ее средняя цена за период с 15 марта по 14 апреля составила 79,81 доллара за баррель. Месяцем ранее Urals в среднем стоила 95,6 доллара.