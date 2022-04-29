МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2022 года составила 654 миллиона евро, что на 17% меньше прибыли первого квартала 2021, говорится в отчете компании. OMV не будет открывать счет в Швейцарии для оплаты газа из России

Прибыль на акцию составила 1,67 евро против 2 евро на акцию годом ранее. Выручка выросла на 146% — до 15,828 миллиарда евро. Аналитики ожидали ее на уровне 12,66 миллиарда евро. Капитальные вложения выросли в годовом выражении на 168% и составили за период 1,322 миллиона евро.

Объем добычи углеводородов за январь-март снизился на 8% по сравнению с показателем годичной давности — до 457 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам 2022 года OMV ожидает, что средняя цена нефти марки Brent составит 95 долларов за баррель. Компания прогнозирует, что объем капзатрат по итогам года будет порядка 3,5 миллиарда евро. Ожидается, что в текущем году объем добычи составит 390 тысяч баррелей в сутки против 470 тысяч баррелей в сутки годом ранее из-за того, что российские объемы больше не будут включаться в общий объем добычи в связи с изменением метода консолидации. По этой же причине, как уточняется, себестоимость добычи OMV выросла до 7,4 доллара за баррель нефтяного эквивалента.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.