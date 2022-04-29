МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Комиссия Сената США проголосует по проекту закона, который подразумевает возможность подавать судебные иски против ОПЕК, сообщает агентство Reuters. СМИ: Две европейские страны увеличат поставки газа в Болгарию и Польшу

Этот вопрос комиссия рассмотрит уже на следующей неделе.

Законопроект открывает группе по добыче нефти ОПЕК и работающим с картелем странам возможность подачи исков за сговор с целью повышения цен на нефть. Об этом заявил офис сенатора Чака Грассли.