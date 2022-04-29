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2022
https://1prime.ru/energy/20220429/836789108.html
СМИ: Сенат США хочет разрешить судиться с ОПЕК
Энергетика
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Комиссия Сената США проголосует по проекту закона, который подразумевает возможность подавать судебные иски против ОПЕК, сообщает агентство Reuters. Этот вопрос комиссия... ПРАЙМ, 29.04.2022
нефть, энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Комиссия Сената США проголосует по проекту закона, который подразумевает возможность подавать судебные иски против ОПЕК, сообщает агентство Reuters.
Этот вопрос комиссия рассмотрит уже на следующей неделе.
Законопроект открывает группе по добыче нефти ОПЕК и работающим с картелем странам возможность подачи исков за сговор с целью повышения цен на нефть. Об этом заявил офис сенатора Чака Грассли.