МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство Индии попросило местный бизнес, в том числе госкомпании, оценить возможность покупки доли британской BP в "Роснефти" и доли американской ExxonMobile в проекте "Сахалин-1", пишет агентство Reuters. СМИ: Сенат США хочет разрешить судиться с ОПЕК

В случае с долей BP выкуп предложили сделать нескольким государственным компаниям Индии. В случае с долей в "Сахалине-1" — компании OVL.

Напомним, что Exxon и BP объявили об уходе из России из-за санкций.

Власти Индии предложили нескольким нефтяным компаниям с госучастием оценить свои возможности по выкупу доли в "Роснефти", а компании OVL — купить долю в дальневосточном проекте "Сахалин-1".

Два источника агентства сообщили, что министерство нефти и природного газа Индии попросило оценить рассмотреть вопрос о покупке доли BP следующих игроков: