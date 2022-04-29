МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство Индии попросило местный бизнес, в том числе госкомпании, оценить возможность покупки доли британской BP в "Роснефти" и доли американской ExxonMobile в проекте "Сахалин-1", пишет агентство Reuters.
В случае с долей BP выкуп предложили сделать нескольким государственным компаниям Индии. В случае с долей в "Сахалине-1" — компании OVL.
Напомним, что Exxon и BP объявили об уходе из России из-за санкций.
Власти Индии предложили нескольким нефтяным компаниям с госучастием оценить свои возможности по выкупу доли в "Роснефти", а компании OVL — купить долю в дальневосточном проекте "Сахалин-1".
Два источника агентства сообщили, что министерство нефти и природного газа Индии попросило оценить рассмотреть вопрос о покупке доли BP следующих игроков:
ONGC Videsh,
Bharat Petro Resources,
Prize Petroleum — дочерней компании Hindustan Pertoleum,
Oil India,
GAIL.
https://1prime.ru/energy/20220429/836789152.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.