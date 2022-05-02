ВАШИНГТОН, 2 мая — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при его преемнике демократе Джо Байдене страна утратила свою энергонезависимость и была вынуждена "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК. В США указали на "поразительную" ошибку администрации Байдена

"Они сдали наши доминирующие позиции в сфере энергетики и стали умолять о пощаде ОПЕК, Россию, Венесуэлу, Иран", — сказал Трамп, выступая в воскресенье на митинге своих сторонников в штате Небраска. Трансляцию мероприятия вело местное телевидение.

Бывший хозяин Белого дома охарактеризовал политику действующих американских властей как "полный провал", напомнив, что при нем стоимость галлона бензина составляла меньше двух долларов.

"Давайте взглянем на факты — цифры и результаты, которые невозможно отрицать. Я добился того, что галлон бензина стоил 1 доллар 87 центов. При них же (администрации Байдена – ред.) он стоил пять, шесть, семь – а на минувших выходных и вовсе восемь долларов в некоторых местах", — отметил экс-президент США.

В заключение он выступил с утверждением, что при его администрации страна обрела энергетическую независимость, "что некоторым казалось попросту невозможным".