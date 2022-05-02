МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Вне зависимости от того, в каком виде страны Евросоюза примут решение в пользу отказа от российской нефти, в конечном счете, не имеет значения, и риски здесь огромны. Об этом для газеты Handelsblatt пишет обозреватель, эксперт по энергетике Клаус Стрэтман. В Германии рассказали, когда смогут отказаться от российской нефти

По его словам, в отношении нефти, так же как и природного газа, трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно. Германия особенно страдает от нефти и газа, подчеркнул он.

Ранее представляющих "зеленых" федеральный министр экономики Роберт Хабек недавно объявил о сокращении количества импортируемой российской нефти. Однако ее заменить трудно. Сырье идет в основном на единственный НПЗ в Бранденбурге, отрезанный от нефтяной инфраструктуры Западной Германии.

"Узкие места в поставках и резкий рост цен в восточной Германии почти неизбежны, если российская нефть, которая поступает в Бранденбург по трубопроводу "Дружба", перестанет поступать. Альтернатив в достаточно быстрый срок обеспечить не получится, это касается и объема, который нужен, и необходимого качества нефти. Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы освободиться от зависимости от России", — заявил журналист.

Несомненным последствием такого решения будет рост цен на мировых рынках нефти, предупредил он, добавив, что если дела пойдут плохо, то Россия может даже увеличить свои доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.

"Надежда европейцев на то, что другие страны из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна. Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом", — подчеркнул Стрэтман.