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2022
https://1prime.ru/energy/20220502/836804217.html
Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом"
Энергетика
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. ФИНСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ FENNOVOIMA СООБЩИЛА О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС "ХАНХИКИВИ-1" С РОСАТОМОМ Новость дополняется ПРАЙМ, 02.05.2022
энергетика, новости, финляндия, росатом, fennovoima, санкции против рф, аэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. ФИНСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ FENNOVOIMA СООБЩИЛА О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС "ХАНХИКИВИ-1" С РОСАТОМОМ
Новость дополняется