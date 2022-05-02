БЕРЛИН, 2 мая — ПРАЙМ. Вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе обсуждается, это может стать частью шестого пакета санкций, но окончательного решения пока нет, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал газете Times, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.

"Это пока еще обсуждается", — заявил Хебештрайт на брифинге.

Он отметил, что возможное эмбарго будет реализовываться постепенно, закупка российской нефти не прекратится моментально. По его словам, процесс обсуждения эмбарго в ЕС "никто не тормозит". "Никто не тормозит. Все обсуждается совместно в зрелом и интенсивном ключе… Мы должны подождать, какое будет принято решение", — добавил Хебештрайт. Он не стал давать прогноз, когда будут приняты санкции.