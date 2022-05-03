МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Премьер Греции рассказал, когда планирует заменить российский газ

"Мы введем санкции, которые касаются нефти из России", — заявил Мишель на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) в Греции. Он назвал целью этого желание "сломать механизм" проведения военной операции.

В церемонии во вторник участвовали премьера Греции, Болгарии и Северной Македонии, президент Сербии. Греческое общественное телевидение ERT вело прямую трансляцию.

Мишель сообщил о вкладе данного проекта в энергетическую безопасность Европы. "Мы приняли очень важные решения в сфере энергетики. Мы решили, что прекратим нашу зависимость от ископаемых источников энергии", — сказал председатель Евросовета.

Он пообещал финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от России.

По словам Мишеля, станция СПГ в Александруполисе внесет вклад и в "зеленый" переход.