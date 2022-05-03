МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Греческий флаг

Премьер Греции рассказал, когда планирует заменить российский газ

"Мы введем санкции, которые касаются нефти из России", — заявил Мишель на церемонии строительства в порту Александруполис плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) в Греции. Он назвал целью этого желание "сломать механизм" проведения военной операции.

В церемонии во вторник участвовали премьера Греции, Болгарии и Северной Македонии, президент Сербии. Греческое общественное телевидение ERT вело прямую трансляцию.

Мишель сообщил о вкладе данного проекта в энергетическую безопасность Европы. "Мы приняли очень важные решения в сфере энергетики. Мы решили, что прекратим нашу зависимость от ископаемых источников энергии", — сказал председатель Евросовета.

Он пообещал финансовую поддержку всем проектам, которые позволят дифференцировать поставки энергоресурсов и снизят зависимость от России.

По словам Мишеля, станция СПГ в Александруполисе внесет вклад и в "зеленый" переход.