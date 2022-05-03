МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители. В Северной Македонии снова повышаются цены на бензин и дизельное топливо

"Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь", — говорится в заявлении генерального секретаря IV Кристофа Ноймайера.

Ноймайер отметил, что углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, но дальнейшие санкции приведут к росту цен на эти "необходимые энергоносители", а найти замену газу в краткосрочной и среднесрочной перспективе не удастся. Прекращение поставок газа приведет к "катастрофическим последствиям" для повседневной жизни, энергоснабжения и экономики Австрии, считает Ноймайер.

Отмечается, что австрийская промышленность полностью поддержала ранее принятые на уровне ЕС санкции, в частности запрет на импорт российского угля. "Однако последствия запрета на импорт нефти и/или газа гораздо более серьезны, а в случае с природным газом — настолько масштабны, что их невозможно представить для промышленности страны", — говорится в заявлении.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.