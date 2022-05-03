МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС сообщает, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть. СМИ: Нидерланды готовы принять новые танкеры с российской нефтью

Проект предложения об эмбарго на нефть из России, готовящийся в ЕС, предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, однако, Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев, свидетельствуют данные агентства. Как заявил агентству ряд источников, "Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций".

Еврокомиссия передаст странам-членам проект нового пакета санкций во вторник, в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.

Ранее вице-премьер и глава минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в РФ, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.